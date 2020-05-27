ВАРШАВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия остается главным поставщиком природного газа в Польшу, сообщил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио.

"Как и ранее, главным остается российское направление, но эта зависимость снижается", — сказал Квечиньский.

По его словам, в настоящее время 60% всех поставок газа в Польшу приходится на Россию. "Еще четыре года назад – в 2017 – это было 77%, а в настоящее время – это 60%, и из года в год это уменьшается", — сказал он.

Квечиньский отметил, что Польша активно старается заместить российский газ американским сжиженным газом, а также за счет собственной добычи на норвежском шельфе.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона заявила, что не намерена его продлять. В 2019 году Польша снизила импорт газа из России на 1% — до 8,95 миллиарда кубометров.