МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Все отечественные нефтесервисные предприятия необходимо включить в список системообразующих, говорится в материале Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), подготовленном для РИА Новости.

Глава Минэнерго Александр Новак в конце апреля говорил, что падение заказов в нефтесервисной отрасли РФ может достичь 30-40%. Это может затруднить восстановление производства в нефтегазовой отрасли по мере прохождения кризиса на рынке. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин для поддержания нефтесервиса. Минэнерго и Минфин уже представили соответствующие предложения, которые поддержала правкомиссия по повышению устойчивости российской экономики.

Кроме того, глава государства поручил при необходимости включить в перечень системообразующих нефтесервисные предприятия с выручкой более 1 миллиарда рублей в год.

Эксперты считают, что в сложившихся условиях нефтесервисные компании нуждаются в дополнительной поддержке.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

По мнению партнера компании RusEnergy Михаила Крутихина, влияние пандемии COVID-19 на нефтесервисную отрасль в 2020 году будет серьезным.

"До трети нефтесервисных компаний России могут стать банкротами. Это может запустить очередную волну консолидации отрасли. Я вижу эту тенденцию в мире, прежде всего в США. У нас на практике это пока никак не проявилось, но ожидания такие есть", — сказал он.

По его словам, в РФ лишь 9% рынка делят между собой независимые нефтесервисные компании, 45% принадлежит структурам, аффилированным с крупными нефтяными компаниями. Остальное приходится на несколько крупных, в том числе иностранных, компаний.

Президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль уверен, что в нынешних условиях нужно думать о серьезной господдержке сервисных компаний. "Это может быть, например, перенос срока уплаты налогов, предоставление льготных кредитов, софинансирование процентной ставки со стороны государства. Письмо с предложениями компаний отрасли было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, но ответа пока не поступило", — отметил эксперт.

Инициативу о включении предприятий отрасли в перечень системообразующих он считает правильной, но не видит смысла в установлении планки минимальной выручки.

"Компании, выручка которых составляет 1 миллиард рублей в год, среди нефтесервисных предприятий можно пересчитать по пальцам. Это прежде всего крупные буровые компании. Что касается остальных, которые занимаются капитальным и текущим ремонтом скважин, геофизикой – таких там наверняка не будет", — сказал Шмаль. По его мнению, включить в список системообразующих нужно все компании отрасли.

ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ

"Сегодня, если говорить о добыче нефти и газа, у нас примерно 25% всех сервисных работ выполняется иностранными сервисными компаниями. В сфере интеллектуального сервиса (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, автоматизированные системы управления и т.п.) эта доля доходит до 70-80%", — отметил Шмаль.

"Если мы не сможем сохранить свой сервис, объемы добычи нефти в будущем будут нам диктоваться", – предупредил эксперт.

Крутихин также считает, что высокая доля иностранных компаний в общем объеме нефтесервисных услуг может в перспективе представлять опасность для всей нефтегазовой отрасли РФ.

"Если против России будут приняты очередные санкционные меры, нельзя исключать запрета на их работу в нашей стране. В отдаленной перспективе это риск, а сегодня – еще один повод поддержать собственные сервисные предприятия", – сказал он.

НЕЗАМЕЧЕННЫЙ НЕФТЕСЕРВИС

Как отмечают эксперты, нефтесервисный сектор – это не только буровые и строительные компании, но и множество небольших инжиниринговых и проектных организаций.

По словам гендиректора инжиниринговой компании ЗАО "Приз" Павла Коптева, пока в этом секторе спада заказов не наблюдается – компании расходуют утвержденные в прошлом году бюджеты, — однако уже в следующем году ожидается резкое снижение объема работ.

Гендиректор инженерно-промышленной нефтехимической компании "ИПН" Анатолий Миркин сообщил, что часть бизнеса, связанная с IT-разработками, пока фактически не пострадала, но он уже фиксирует фактически двукратное снижение числа заказов на проектирование.

Немного снизить давление на этот сектор могло бы изменение закупочного законодательства, отметил Коптев.

"Сейчас тендерные процедуры запрещают требовать предоплату, а оплата выполненных работ производится с большим временным лагом. Из-за высоких ставок малые российские предприятия не могут позволить себе взять кредит на финансирование работ и уступают место иностранным конкурентам", — сказал он.