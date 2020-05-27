МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совкомбанк приобрел 12,27% акций "Машиностроительного завода" (МСЗ, Электросталь, Московская область) — одного из ключевых предприятий "Росатома", производящего топливо для ядерных реакторов, сообщил банк.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 206 280 обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 12,27% от общего количества размещенных обыкновенных акций публичного акционерного общества "Машиностроительный завод", — говорится в сообщении.

Дата приобретения акций — 26 мая. Добавляется, что ранее у банка не было акций МСЗ.

Совкомбанк — универсальный банк, по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, занимавший на 1 апреля 12-е место в банковской системе РФ.