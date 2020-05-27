КИЕВ, 27 мая — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины в среду на своём заседании одобрил меморандум о сотрудничестве с американской компанией License Natural Gas Exports, Inc. относительно содействия поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, а также об усовершенствовании инфраструктуры для получения газа из Европы.

"Минэкоэнерго обработало проект меморандума о сотрудничестве с License Natural Gas Exports и кабинетом министров Украины относительно содействия поставкам газа на Украину и усовершенствования газовой инфраструктуры, который предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочной поставки сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", — также сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в ходе заседания кабмина.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании, опубликовал текст постановления, а также сообщил, что согласно меморандуму цена на сжиженный газ будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub.

"Объем поставок СПГ из США составит 5,5 миллиарда кубических метров в год", — написал он также в своем Telegram-канале.