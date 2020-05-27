МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Транзит газа через польский участок газопровода "Ямал-Европа" возобновлен после остановки более чем на сутки, свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.

Объем получаемого газа в пункте Мальнов на границе Польши и ФРГ с 12.00 до 13.00 по местному времени составил 9,5 миллиона киловатт-часов.

Прокачка в сторону Германии была прекращена утром во вторник, оставшуюся часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку трубопровода "Ямал-Европа" проходит только по результатам аукционов.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.