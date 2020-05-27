БЕРЛИН, 27 мая — ПРАЙМ. В настоящее время раскручивать санкционную спираль в отношении "Северного потока 2" не своевременно, есть другие проблемы, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине.

"Если речь идет о конкретном прогрессе по проекту, то имеет смысл обратиться в компанию. Что касается санкций, то вчера уже сказали, могу повторить: с нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалационную спираль и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы", — сказала Адебар.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу. Целью новых санкций будет воспрепятствование введению трубопровода в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы компаниям, которые обеспечивают техническое обслуживание трубопровода.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Работавшая над "Северным потоком 2" швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по его прокладке, в результате Россия работает над проектом своими силами. Германия критиковала санкции против проекта, отмечая, что считает "Северный поток 2" экономическим проектом и отклоняет экстерриториальные санкции. Как заявила на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, позиция правительства в отношении "Северного потока 2" остается неизменной.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.