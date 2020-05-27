МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Национальная углеводородная корпорация Камеруна (SNH) вместе со своим партнером Perenco Cameroon начали переговоры с российским "Газпромом" и британской Golar о наращивании объемов производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета Wall Street Journal.

"Камерунская корпорация Cameroon's National Hydrocarbons Corp (SNH) и ее партнер Perenco Cameroon начали переговоры с российской "Газпром" и британской Golar об увеличении производства сжиженного природного газа", — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что в настоящее время производство СПГ в Камеруне осуществляется на плавучем заводе Hilli Episeyo по контракту сроком на 8 лет, до 2026 года. SNH, по данным газеты, ожидает, что завод останется в Камеруне.

Национальная углеводородная корпорация Камеруна (SNH) основана 12 марта 1980 года, головной офис расположен в Яунде. По данным газеты SNH и Perenco Cameroon мае сообщили об экспорте 1,2 миллиона тонн СПГ по итогу 2019 года.