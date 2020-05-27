МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" на заседании 11 июня рассмотрит вопрос о влиянии западных санкций на группу в 2019–2020 годах, говорится в сообщении компании.

"Повестка дня заседания Совета директоров эмитента… О влиянии западных санкций на группу "Газпром" в 2019–2020 годах и мерах реагирования", — говорится в сообщении.

Заседание состоится в заочной форме. На нем также будет рассмотрен вопрос об утверждении плана на 2018–2021 годы по переходу "Газпрома" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Кроме того, в повестке — утверждение основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в "Газпроме" и его дочерних обществах.