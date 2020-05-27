МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Подтверждение агентством S&P Global Ratings рейтинга "Сибура" с изменением прогноза по нему на негативный отражает ожидание по восстановлению долговых метрик компании в 2021 году, сообщили РИА Новости в "Сибуре".

Ранее в среду S&P ухудшило прогноз по рейтингу "Сибура" на уровне "ВВВ-" до негативного со стабильного, подтвердив при этом сам рейтинг. Агентство заявило, что на фоне низких цен на нефтехимическую продукцию из-за влияния COVID-19, показатели по компании в значительной степени не подтвердят предыдущие ожидания по ним на 2020 год. Сам "Сибур" отмечает, что S&P при пересмотре рейтингов проводит собственные, довольно консервативные стресс-тесты: к примеру, в прогнозах закладываются цены на нефть на уровне порядка 20 долларов за баррель до конца года.

"Подтверждение рейтинга с изменением прогноза отражают ожидания агентства по восстановлению долговых метрик "Сибура" в 2021 году. Мы завершили масштабную инвестпрограмму и уже видим положительный денежный поток, в том числе от проекта "Запсибнефтехим", который выходит на целевые показатели мощности, опережая изначальный график", — прокомментировали рейтинговое действие в компании.

"Сибур" добавляет, что при этом сосредоточен на том, что может контролировать: повышение эффективности бизнеса, показателей ликвидности и оптимизация операционных затрат.

"При этом фундаментально наш бизнес остается очень устойчивым и прибыльным. Это подтверждает стабильная маржинальность компании на уровне 30%, что выше, чем у 90% компаний-аналогов всего мира, и менее существенное снижение финансовых показателей", — заключили в компании.