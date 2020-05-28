АШХАБАД, 28 мая /ПРАЙМ/. Представители министерства энергетики Туркмении и министерства энергетики России в формате видеоконференции обсудили проект меморандума о сотрудничестве, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"Подготовка проекта "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Туркменистана и министерством энергетики Российской Федерации по сотрудничеству в сфере энергетики" стала основной темой онлайн-встречи, состоявшейся в минэнерго страны, — отмечает издание.

В ходе переговоров туркменская сторона подчеркнула, что всемерное укрепление и диверсификация экономических связей с Россией, являющейся одним из стратегических партнеров Туркменистана, выступает в числе ключевых направлений внешней политики, проводимой под руководством президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Было также отмечено, что Туркменистан и Россия имеют хорошие перспективы взаимодействия в области реализации проектов по транзиту и экспорту электроэнергии.

"В частности, это касается проектов строительства высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сопряжения электроэнергетической системы Центральной Азии, формирования к 2025 году общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и так далее", — пишет "Нейтральный Туркменистан".

Туркменистан экспортирует электроэнергию в Афганистан и рассматривает возможности экспорта электричества в Таджикистан, Пакистан и Армению.