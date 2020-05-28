ВАШИНГТОН, 28 мая /ПРАЙМ/. США на сегодня удовлетворены работой ядерного реактора в иранском Бушере, но будут оценивать целесообразность продления исключений для него из санкций каждые 90 дней, заявил в среду заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

Распечатку его общения с журналистами распространил в четверг госдепартамент.

Ранее Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС, для которого исключения продлены на 90 дней. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

"На этот момент мы хотим разрешить его работу из соображений безопасности и (обеспечения – ред.) работы реактора – наверное, хорошо, если в Иране не будет инцидента с реактором", — сказал Форд.

Кроме того, по его словам, США заинтересованы в сохранении цепочки поставок топлива для него с последующим вывозом, чтобы "гарантировать, что у Ирана нет причин говорить о потребности в обогащении для Бушера и нет возможности использовать отработанное топливо в целях выделения их него плутония".

Он напомнил, что цикл работы реактора в Бушере составляет 90 дней, и сказал, что вопрос продления действия существующих исключений, как и ранее, будет рассматриваться каждые 90 дней.

"Я хотел бы отметить, как мы уже говорили ранее, что наши исключения на распространяются на строительство новых реакторов. Один уже много. Ирану даже этот один не нужен, но он существует, и мы хотим гарантировать, что он и далее будет безопасен и не внесет вклад в проблемы распространения. Мы посмотрим на совокупность всех факторов через 90 дней", — сказал Форд.

Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Ранее генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что строительство "Росатомом" АЭС за рубежом идет по графику на фоне ситуации с коронавирусом.

В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков — 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", как ожидается, займет 10 лет.