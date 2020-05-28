МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Трубоукладчик "Академик Черский" в четверг спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Спустя почти два часа движения на юго-восток судно снова встало на якорь недалеко от порта.

"Академик Черский" прибыл в Мукран 8 мая. Трубоукладчик шел в Германию длинным маршрутом через Африку, путь занял у него почти три месяца. В ходе своего рейса он многократно менял пункт назначения.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.