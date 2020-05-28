МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ТГК-2 рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ТГК-2" принять следующие решения: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ТГК-2" по итогам 2019 года, не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО "ТГК-2" по итогам 2019 года", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня.

В последний раз ТГК-2 выплачивала дивиденды по итогам 2007 года — 0,00073465 копейки на обыкновенную и привилегированную акцию на общую сумму 8,173 миллиона рублей.

ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.