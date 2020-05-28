МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в первом квартале 2020 года получила чистый убыток в размере 13,806 миллиарда рублей по МСФО против прибыли в 107,9 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении компании.

Выручка компании составила 514,6 миллиарда рублей, уменьшившись на 12,2% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA упала на 49,9% — до 99,1 миллиарда рублей.

"Убыток в размере 14 миллиардов рублей, относящийся к акционерам ПАО "Газпром нефть", обусловлен факторами влияния курсовых разниц в размере 37 миллиардов рублей в динамике год к году и переоценки активов в связи со снижением цен на нефть", — говорится в сообщении.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.