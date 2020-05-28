МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию Крузенштернского месторождения на Ямале намечен на 2028 год, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Для обеспечения прогнозной потребности на среднесрочную перспективу ПАО "Газпром" запланировано осуществить расширение добычных мощностей в зоне ЕСГ (единой системы газоснабжения — ред.), в том числе за счет ввода в разработку Крузенштернского газоконденсатного месторождения. Согласно плану мероприятий по обустройству сеноманской залежи месторождения, ввод Крузенштернского газоконденсатного месторождения в эксплуатацию намечен на 2028 год", — сказал Маркелов в интервью журналу "Газпром"

"В настоящее время идет подготовка проектного технологического документа на разработку месторождения, в соответствии с которым будут определены технико-технологические решения по разработке и обустройству месторождения, в том числе сроки выхода на максимальный проектный уровень добычи газа 33 миллиарда кубометров в год", — добавил он.