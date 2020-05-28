МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия не меняла планы по "Северному потоку" и негативно относится к любым санкционным упражнениям, считая это недобросовестной конкуренций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что по "Северному потоку 2" планы не менялись. Планы не менялись, это первое. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно. Это отношение не меняется, оно чрезвычайно негативное, мы считаем, что подобные устремления являются ничем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски новых санкций и будет ли достроен "Северный поток 2".

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу. Целью новых санкций будет воспрепятствование введению трубопровода в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы компаниям, которые обеспечивают техническое обслуживание трубопровода.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Работавшая над "Северным потоком 2" швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по его прокладке, в результате Россия работает над проектом своими силами. Германия критиковала санкции против проекта, отмечая, что считает "Северный поток 2" экономическим проектом и отклоняет экстерриториальные санкции. Как заявила на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, позиция правительства в отношении "Северного потока 2" остается неизменной.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.