МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию Ковыктинского месторождения с подачей газа в газопровод "Сила Сибири" предполагается с конца 2022 года, заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Ввод в промышленную эксплуатацию Ковыктинского ГКМ (газоконденсатное месторождение — ред.) с подачей газа в магистральный трубопровод предполагается с конца 2022 года", — сказал Маркелов в интервью журналу "Газпром".

По его словам, Ковыктинское ГКМ — базовое месторождение для создания Иркутского центра газодобычи. В настоящее время на Ковыктинском ГКМ идет период опытно-промышленной разработки, в эксплуатации находится опытно-промышленная установка подготовки газа УПГ-102 с максимальной проектной производительностью 330 миллионов кубометров газа в год.

"Согласно подготовленной в 2019 году технологической схеме разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения, предусмотрен динамический период постоянных отборов пластового газа с выходом "на полку" 27,2 миллиарда кубометров в 2026 году. Прогнозная годовая добыча конденсата оценивается в 1,4 миллиона тонн", — добавил Маркелов.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в КНР по "восточному маршруту". Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе планируется запуск участка от Ковыктинского месторождения до Чаянды.