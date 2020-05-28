МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Выручка "Сургутнефтегаза" за четыре месяца 2020 года уменьшилась на 37%, до 332,405 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения спроса и цен на нефть на фоне пандемии коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В связи со слабым и неустойчивым ростом глобальной экономики, резким сокращением мирового спроса на энергоносители и, как следствие, падением мировых цен на нефть, дополнительное влияние на которые оказала в том числе и пандемия коронавируса, выручка ПАО "Сургутнефтегаз" за четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась с 531,271 миллиарда рублей до 332,405 миллиарда рублей", — сообщили в компании.

Прибыль от продаж "Сургутнефтегаза" за январь-апрель 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась в 8,5 раза и составила 17,819 миллиарда рублей. Убыток от продаж в апреле 2020 года увеличился на 2,9 миллиарда рублей к марту 2020 года и составил 15,083 миллиарда рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.