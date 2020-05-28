МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заявил о важности сохранить объем инвестиционной программы "Транснефти" на 2020 год, попросил главу компании Николая Токарева уделить этому вопросу особое внимание.

На рабочей встрече с президентом топ-менеджер рассказал, что компания прорабатывает новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать инвестиционную программу, которая запланирована на уровне 257 миллиардов рублей.

"Это очень важно. Я вас прошу уделить этому особое внимание… Для экономики в целом очень важны ваши инвестиционные планы, потому что "Транснефть" — один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях", — отметил ирезидент.

"Транснефть" в ближайшие пять лет сосредоточится на модернизации действующей инфраструктуры, 40% сетей уже на пределе своих технических ресурсов, заявил Токарев.

"Сейчас главный акцент в работе "Транснефти" – это модернизация, реконструкция, капитальный ремонт действующей инфраструктуры, потому что у нас примерно 40% сетей уже на пределе своих технических ресурсов, требует замены и механо-технологическое оборудование, энергетическое, линейная часть нефтепроводов", — сказал Токарев.

"И теперь, конечно, мы сосредоточимся на этой работе в ближайшие пять лет. Согласовано, принято советом директоров. Надеемся, что в ближайшее время мы закончим пересмотр всех наших вариантов, стресс-вариантов. Решения будут найдены", — добавил он.