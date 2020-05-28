МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. История с прерывистой работой газопровода "Ямал-Европа" продолжается: на четверг его мощности не были забронированы, транзит в Европу утром снова прекращен, вместо этого возобновился реверс газа в Польшу. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

По данным оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии, прием газа в пункте Мальнов на границе Польши и ФРГ прекратился с 6.00 четверга по местному времени. До этого он происходил в объеме 11,5 миллиона киловатт-часов (1,1 миллиона кубометров газа в час). При этом с 7.00 газ по газопроводу начал поступать реверсом в сторону Польши. За первый час в этом направлении было прокачано 2,3 миллиона киловатт-часов.

Согласно данным польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, на газовые сутки четверга (с 6.00 четверга по 6.00 пятницы) до сих пор не было забронировано мощностей, по-прежнему доступны для бронирования 38,3 миллиона киловатт-часов.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку трубопровода "Ямал-Европа" проходит только по результатам аукционов. На этой неделе прокачка газа уже приостанавливалась почти на сутки, затем газопровод впервые с июля прошлого года работал на реверс в Польшу.

Суть аукционной системы в том, что объем трубопровода заполняется в зависимости от заявок на покупку газа. Если забронированных мощностей нет, то не осуществляется и прокачка. Это отличается от режима "качай или плати", традиционно использующегося при прокачке через магистральные газопроводы. Он предполагает оплату транзита даже в том случае, если он не осуществляется или осуществляется в меньших объемах.

НЕ КАЧАЕШЬ – НЕ ПЛАТИ

Ранее сообщалось, что по заявкам забронировано порядка 60% мощности газопровода до конца мая. "Мощности трубопровода сейчас резервируются на основе ежедневных аукционов, которые проводит оператор польской трубопроводной системы, поэтому объемы могут колебаться день ото дня. С другой стороны, заявки, вероятно, исходят от самого "Газпрома" и отражают его потребности в данном направлении. Возможно, сейчас "Газпром" рассматривает его как балансирующее, загружая в первую очередь "Северный поток" и украинское направление", — рассуждает главный аналитик банка "Уралсиб" Алексей Кокин.

С тем, что маршрут "Ямал-Европа" может стать для "Газпрома" балансирующим, по крайней мере, когда речь идёт о поставках в Германию, согласен и старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Мариниченко.

"Мощности в "Северном потоке" забронированы и за них в любом случае нужно платить, в то время как по транзиту газа через Польшу обязательства "качай или плати" отсутствуют после перехода Польши на систему аукционов. В моменте это даже более выгодно для "Газпрома" — спрос на газ упал, образовались избыточные транзитные мощности, и российская сторона может прокачивать газ только в те дни, когда этот маршрут максимально эффективен", — рассуждает он.

Сейчас сложилась уникальная ситуация — спотовая цена на газ катастрофически низкая и может не покрывать предельных издержек "Газпрома" по поставке газа, поэтому в моменте более выгодным может быть поставка газа в Польшу из Германии, а не из России. В Германии газохранилища сейчас заполнены на 84%, нетипично высокий уровень для конца мая, и есть риск их переполнения, в Польше ситуация с хранилищами немного лучше — они заполнены на 57%. Поэтому текущий график использования газопровода не является показательным, полагает эксперт.

По оценке аналитиков, с технической точки зрения лучше, чтобы газопровод работал равномерно, а не с перерывами. Но это не является принципиальным моментом. Кокин напомнил, что все трубоводы время от времени останавливаются для ремонта. Снижение давления и остановка прокачки не критичны на коротком отрезке, хотя технически оптимальный режим работы обычно подразумевает достаточно высокую загрузку.

"Рваный режим, конечно, менее предпочтительный для оператора системы, но это выбор польской стороны, которая не захотела продлевать контракт на транзит в свое время", — сказал замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Сейчас равномерность работы газопровода зависит от заявок покупателей и возможностей "Газпрома" оптимизировать экспортные потоки, добавил он.

ЧТО БУДЕТ С ТРАНЗИТОМ

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Польская сторона заявляла, что ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию. Речь идет о порядка 30 млрд кубов транзита в год, плюс еще 8-10 млрд кубов получает сама Польша.

Аналитики уверены, что отказываться от "Ямал-Европы" никто не будет, даже если какое-то время ему придется простаивать. Для "Газпрома" важно сохранить все экспортные маршруты на случай роста спроса на газ в будущем, поэтому какие-то объемы будут прокачиваться по всем направлениям, уверен Мариниченко.

По мнению Гривача, в нынешних условиях "Ямал-Европа" обречен работать, как балансировщик газовых потоков. Когда спрос на газ восстановится и начнет расти, возможен вариант возврата к стабильно высокой загрузке газопровода.

Все зависит от спроса на газ в ЕС, в первую очередь в Германии, согласен Кокин. Обычно он начинает расти с началом закупок в хранилища для зимнего сезона. В этом году из-за резкого падения спроса есть вероятность, что хранилища будут заполнены раньше, чем обычно. Более того, не исключено их переполнение и появление отрицательных котировок на некоторых газовых площадках. Поэтому рассчитывать на быстрое восстановление поставок пока не приходится. С другой стороны, СМИ сообщают, что "Газпром" зарезервировал значительные объемы на "Ямал-Европе" на июнь и на 3 квартал. Это может отражать видение динамики спроса со стороны "Газпрома", резюмирует эксперт.​