МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" наблюдает в мае восстановление нефтепереработки и продаж топлива и планирует выйти на обычный уровень переработки к четвертому кварталу, заявил заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции.

"Действительно, в апреле было снижение объемов продаж, как раз пришелся пик этого снижения… В принципе, сейчас мы видим восстановление, в мае мы видим однозначно позитивную динамику относительно апрельского снижения. И мы в принципе планируем где-то к четвертому кварталу выйти на наши обычные объемы переработки", — сказал Янкевич.

Добыча нефти "Газпром нефти" в мае полностью соответствует квоте компании по сделке ОПЕК+, дополнительное сокращение в июне для достижения 100% выполнения обязательств не потребуется, при этом в июне показатель также будет в рамках соглашения, заявил он.

"В мае мы полностью соответствием квоте, поэтому нам догонять ничего в июне не нужно. И в июне так же будет по квоте", — сказал он, отвечая на вопрос о соответствии добычи "Газпром нефти" в мае-июне квоте по сделке ОПЕК+.

Он уточнил, что "Газпром нефть" не ожидает роста добычи компанией жидких углеводородов в 2020 году.

"Безусловно, в этом году роста добычи не будет. Что касается какого-то точного объема по жидким (углеводородам — ред.), сейчас его сложно дать, потому что все-таки нужно дождаться финального распределения квот уже до конца года", — сказал Янкевич.

"Теоретически эти квоты могут меняться, соглашение (ОПЕК+ — ред.) может тоже, соответственно, меняться. Сейчас такая ситуация неопределенности, поэтому сложно вам дать какой-то guidance (совет — ред.) по добыче…. Безусловно, динамика уже не будет позитивной", — добавил он.

По его словам, компания продолжит практику выплаты промежуточных дивидендов в 2020 году.

"Мы продолжаем делать все возможное для обеспечения доходности для акционеров даже в это непростое время, несмотря на беспрецедентное падение цен в этом году. Вы уже знаете, что менеджментом предложено, а совет директоров поддержал эту рекомендацию — выплатить дивиденды за вторую половину 2019 года на уровне 50% от чистой прибыли. Здесь мы не провели никаких сокращений и в полном объеме взятые на себя обязательства в прошлом году выполняем", — сказал он.

"Кроме того, компания продолжит практику выплаты промежуточных дивидендов", — добавил он.