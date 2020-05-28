МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. "Русгидро" объявило о начале приема оферт на покупку акций по оставшемуся пакету на 7 миллиардов рублей в рамках допэмиссии акций на 14 миллиардов рублей, акционеры уже выкупили по преимущественному праву ценные бумаги на 7 миллиардов рублей, следует из материалов энергокомпании.

"Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (далее – "оферты") о приобретении размещаемых акций ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания – Русгидро", — говорится в сообщении.

Решение о допэмиссии на 14 миллиардов рублей совет директоров принял 21 июня 2018 года. Способ размещения — открытая подписка, цена размещения — 1 рубль за одну обыкновенную акцию. Допэмиссия проводится для финансирования первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек – Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке.

В марте 2019 года вышло постановление правительства РФ, предусматривающее, что "Русгидро" в 2019 году получит 7 миллиардов рублей, а в 2020 году — 6 миллиардов через допэмиссию в пользу РФ для реализации первого этапа проекта строительства этих ЛЭП.

В мае 2019 года компания сообщала, что акционеры, воспользовавшись преимущественным правом, выкупили 49,95% допэмиссии компании, всего на 7 миллиардов рублей из общего объема в 14,013 миллиарда рублей.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт. По состоянию на конец 2019 года 61,2% акций компании принадлежит государству, 19,8% — ВТБ, 5,9% — ООО "Авитранс" (дочерней компании "ВСМПО-Ависма").