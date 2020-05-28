МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Оператор иракского месторождения Shaikan, Gulf Keystone Petroleum Ltd., в апреле поставил нефть курдскому правительству по нулевой цене, так как скидка на нефть превысила ее рыночную стоимость, следует из сообщения компании.

"Gulf Keystone отмечает недавние заявления международных нефтяных компаний, действующих в Иракском Курдистане, относительно оплаты за продажу нефти в апреле 2020 года. Компания подтверждает, что представила счет региональному правительству Курдистана на нулевую стоимость, поскольку средняя цена на нефть Dated Brent за месяц в апреле была ниже скидки на нефть Shaikan", — говорится в сообщении.

Так, согласно данным компании, скидка на нефть Shaikan к Brent составляла 21 доллар за баррель.

Gulf Keystone также отметила, что поскольку нефть Brent выросла в цене за последние недели, то стоимость этих поставок в мае будет положительной (счета будут выставлены позже).

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Затем ОПЕК+ договорилась о новом сокращении добычи нефти — на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Но во второй половине апреля цены на нефть вновь упали, а 20 апреля на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель.