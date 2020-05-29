Четвертый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу - ВМС
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая /ПРАЙМ/. Четвертый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу, сообщили Военно-морские силы латиноамериканской страны.
"Миссия с иранским танкером Faxon выполнена!" — приводит ВМС в своем Twitter заявление морского патруля, сопровождавшего корабль.
Гостелеканал VTV в свою очередь сообщил, что танкер направляется к нефтеперерабатывающему комплексу Амуай, расположенному в штате Фалькон.
Всего в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.
https://1prime.ru/energy/20200529/831534055.html