МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" для прокачки газа в сторону Германии на пятницу снова не были забронированы, газ идет реверсом в Польшу, следует из данных европейских газотранспортных операторов.

По итогам проведенных ночью аукционов, на новые газовые сутки (с 6.00 пятницы по 6.00 субботы) все доступные объемы (38,3 миллиона киловатт-часов) остаются незабронированными. Если мощности на пятницу так и останутся свободными, это будет означать уже двое суток нулевого транзита по польскому маршруту.

При этом с утра четверга газ идет реверсом из Германии в Польшу, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.