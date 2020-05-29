МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Федеральной сетевой компании" (ФСК ЕЭС) избрал своим председателем экс-главу компании, ныне первого заместителя гендиректора "Россетей" Андрея Мурова, говорится в сообщении электроэнергетической компании.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" члена совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" Мурова Андрея Евгеньевича – первого заместителя генерального директора – исполнительного директора публичного акционерного общества "Российские сети", — говорится в материалах ФСК.

Ранее в мае акционеры ФСК избрали трех новых членов в совет директоров компании, включая замминистра энергетики РФ Юрия Маневича. Остальные члены совета директоров были переизбраны из прежнего состава. Всего в совет вошли 11 человек.

Кроме того, в мае "Россети" фактически стали единоличным исполнительным органом ФСК, а экс-глава ФСК Муров занял пост первого заместителя генерального директора "Россетей", начал курировать их операционную деятельность.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.