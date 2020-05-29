МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании "Газпром" на уровне "Baa2", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг "P-2" был также подтвержден.

"Сегодняшнее подтверждение рейтингов "Газпрома" со стабильным прогнозом отражает ожидания Moody's того, что показатели платежеспособности компании, включая показатели левериджа и денежного потока, останутся соразмерными с ее рейтингом "Baa2" на устойчивой основе", — отмечается в сообщении.

По оценкам Moody's, временное ухудшение показателей кредитоспособности в 2020 году будет смягчено устойчивой ликвидностью компании. Агентство ожидает, что скорректированный показатель EBITDA "Газпрома" снизится до 1,5 триллиона рублей в 2020 году с 2,2 триллиона рублей в 2019 году, исходя из предположения компании о том, что средняя цена и объем продаж газа "Газпромом" в Европу снизятся до 133 долларов за 1 тысячу кубометров и 167 миллиардов кубометров соответственно с 211 долларов за 1 тысячу кубометров и 192,6 миллиарда кубометров в 2019 году.

Стабильный прогноз отражает ожидания Moody's, что ухудшение показателей кредитоспособности "Газпрома" будет временным, и компания сможет восстановить показатели кредитоспособности в течение 18-24 месяцев после того, как коронавирус и его макроэкономические и рыночные эффекты пройдут.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.