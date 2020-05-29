ВАРШАВА, 29 мая — ПРАЙМ. В соответствии с решением Агентства сотрудничества регулирующих энергетику органов (ACER) Евросоюза распределение мощностей передачи газа на польско-немецкой границе с 6 июля будет проводиться через аукционы на платформе RBP (Regional Booking Platform), говорится в сообщении польского газового оператора Gaz-System.

"В соответствии с решением ACER от 6 августа 2019 года о выборе платформы для бронирования пропускной способности на границе Польша-Германия, в течение следующих трёх лет распределение пропускной способности для точек Mallnow и GCP Gaz-System/Ontras будет осуществляться через платформу RBP", — говорится в сообщении.

Gaz-System уточняет, что резервирование пропускной способности первичного и вторичного рынка для соединений Mallnow и GCP Gaz-System/Ontras через платформу RBP будет осуществляться начиная с первого аукциона 6 июля, который затем будет проводиться на постоянной основе на последующие "газовые годы", в тот же день также состоятся аукционы краткосрочных продуктов, а остальные аукционы будут проводиться по календарю ENTSOG, доступному на RBP.

Согласно ранее представленной информации, условие участия в аукционах, организованных через RBP, — подписание договора с платформой и наличие соответствующего электронного сертификата.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и уже с 17-го числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" проходит только по результатам аукционов. В июне 2019 года польская сторона заявляла, что с момента истечения транспортного контракта по газопроводу "Ямал — Европа" Польша будет предоставлять к нему доступ в соответствии с европейскими процедурами, то есть мощности газопровода на польском участке нужно будет бронировать на аукционах.