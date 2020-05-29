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МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Совет директоров "Башнефти" досрочно прекратил полномочия четырех членов правления и увеличил его состав с пяти до восьми человек, говорится в материалах компании.

"Досрочно, с даты принятия соответствующего решения советом директоров ПАО "АНК "Башнефть", прекратить полномочия членов правления ПАО АНК "Башнефть": Журавлева Владимира Николаевича, Лазеева Андрея Николаевича, Никонова Василия Владиславовича, Соловых Виктора Ивановича", — говорится в сообщении.

Также увеличен с пяти до восьми человек количественный состав правления. "Определить количественный состав правления ПАО "АНК "Башнефть" с даты принятия соответствующего решения советом директоров общества – восемь человек", — отмечается в документах.

Совет директоров компании сроком на пять лет избрал новых членов правления: в состав обновленного правления вошли Василь Асфандияров, Светлана Бабичева, Игорь Лукьянов, Виктор Мишняков, Юлия Морочко, Александр Романов. При этом повторно из прошлого состава в новый вошёл вице-президент по добыче нефти и газа Виктор Соловых. Изменения никак не коснулись председателя правления "Башнефти" Хасана Татриева, который с сентября 2019 года занимает свой пост. Ни у кого из топ-менеджеров, кроме Мишнякова, нет доли в капитале "Башнефти". Доля участия Мишнякова в уставном капитале компании составляет 0,002%.

Как пояснили РИА Новости в "Башнефти", решение совета директоров об изменении состава правления обусловлено переходом некоторых его членов на другие места работы. "Для сохранения работоспособности правления в его состав были введены действующие топ-менеджеры компании, отвечающие за ключевые направления деятельности", — пояснили в "Башнефти".

Помимо этого, совет директоров "Башнефти" на один год назначил исполняющим обязанности корпоративного секретаря/секретаря совета директоров компании Андрея Василегу с третьего июня 2020 года.

Как сообщалось в понедельник, совет директоров "Башнефти" 28 мая должен был рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления, а также об определении его количественного состава и избрании новых членов. Также совет директоров "Башнефти" собирался рассмотреть вопрос о назначении корпоративного секретаря, секретаря совета директоров компании и определении условий договора с ним.