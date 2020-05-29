МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Объем 10-летнего портфеля экспортных заказов топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ по итогам 2019 года вырос до 13,9 миллиардов долларов с 13,6 миллиардов долларов годом ранее, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).

Зарубежная выручка ТВЭЛ в 2019 году составила 0,9 миллиардов долларов (годом ранее этот показатель составлял 0,961 миллиардов долларов).

Под 10-летним портфелем понимается совокупность заказов, которые должны быть исполнены в течение 10 лет. В минувшем году ТВЭЛ подписал контракт на поставку топлива для будущих энергоблоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а также АЭС "Сюйдапу" (обе — Китай), подписаны контрактные документы на поставку топлива для АЭС Словакии (до 2030 года) и АЭС "Козлодуй" в Болгарии (до 2025 года).

ТВЭЛ — один из ведущих игроков (занимает 16%) мирового рынка начальной стадии ядерного топливного цикла, а также единственный поставщик ядерного топлива для российских АЭС и атомного ледокольного флота. На российский и мировой рынок дивизион также поставляет широкий спектр неядерной продукции и услуг в области металлургии, химии, машиностроения, аддитивных технологий и накопителей энергии.