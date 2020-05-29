МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Выручка госкорпорации "Росатом" от реализации продуктов в рамках новых бизнес-направлений в 2019 году выросла на 16%, до 227,9 миллиарда рублей, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).

В 2018 году этот показатель составлял 196,7 миллиарда рублей.

По итогам минувшего года доля выручки по новым продуктам составила почти пятую часть от общей выручки предприятий российской атомной отрасли.

Десятилетний портфель заказов "Росатома" по новым продуктам в 2019 году вырос на 8%, до 1,17 триллиона рублей против 1,08 триллиона годом ранее. Под 10-летним портфелем понимается совокупность заказов, которые должны быть исполнены в течение 10 лет.

Создание новых продуктов (ориентированных на внеотраслевые рынки) — одна из стратегических целей "Росатома". В соответствии со стратегией госкорпорации, к 2030 году доля новых продуктов в ее выручке должна достигнуть 40%.

По состоянию на конец 2019 года в портфеле новых продуктов "Росатома" находилось 81 направление, в том числе семь стратегических программ: "Ветроэнергетика", "Композитные материалы", "Ядерная медицина", "Обращение с отходами", "Нефтегазосервис", "Цифровой Росатом" и "Умный город".