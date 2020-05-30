ВАШИНГТОН, 30 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель горячо спорили о газопроводе "Северный поток 2", НАТО и Китае в ходе телефонного звонка на этой неделе, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

"В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток 2" между Россией и Германией и отношения с Китаем", — цитирует Politico американского чиновника.

Белый дом и официальный представитель правительства Германии не стали комментировать эту информацию.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.