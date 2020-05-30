МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на субботу по итогам аукциона забронированы не были, объемы прокачки в направлении Германии остаются на нулевом уровне уже третьи сутки, следует из данных европейских газотранспортных операторов.

По итогам проведенного польским оператором Gas-System аукциона, который состоялся в ночь на субботу, на новые газовые сутки (с 6.00 субботы по 6.00 воскресенья) все доступные объемы (38,3 миллиона киловатт-часов) остаются незабронированными.

При этом уже третий день газ стабильно идет реверсом из Германии в Польшу, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.