КИЕВ, 30 мая — ПРАЙМ. Транзит российского газа по новому транзитному договору с "Газпромом" через Украину достиг 20 миллиардов кубометров, сообщил в субботу глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Транзит газа с начала года по новому транзитному договору с "Газпромом" достиг 20 миллиардов кубометров. Продолжаем работать и обеспечивать энергетическую безопасность ЕС и Украины. Согласно новому договору благодаря принципу "качай или плати" Украина получит около 7 миллиардов долларов до 2025 года независимо от объемов физической транспортировки. Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт, в чем могут быть заинтересованы силы как вне Украины, так и внутри Украины. О чем свидетельствует недавний иск о неконституционности проведения отделения Оператора ГТС", — написал Макогон.

Россия и Украина 20 декабря 2019 года подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

Кроме того, Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов.