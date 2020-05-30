МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Специалисты Росприроднадзора осмотрели место аварийного разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости гендиректор НТЭК Сергей Липин.

Как сообщал ранее СК, днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара, горюче-смазочные материалы разлились на технологическую дорогу, загорелся автомобиль. Предположительно, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что инспекторов Росприроднадзора не пропускали к месту аварийного разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

"ТЭЦ — объект повышенной опасности, доступ на объект осуществляется в соответствии с процедурами. В субботу был организован доступ специалистов Росприроднадзора на объект и в зону происшествия, специалисты произвели осмотр места и получили всю необходимую информацию о мерах по ликвидации последствий происшествия", — рассказал гендиректор НТЭК.