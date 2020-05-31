МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/, Татьяна Киселева. Настоящая борьба развязалась на рынке сжиженного природного газа (СПГ), в которой поставщики пытаются удержать позиции в условиях рекордно низких цен и слабого спроса, Россия выстоять ее, вероятно, сможет, а вот в аутсайдерах останутся наименее эффективные игроки, например, США, транснациональные компании и даже, возможно, Австралия, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Подобно недавним событиям на рынке нефти, усиление конкуренции в газе происходит на фоне кризиса COVID-19, усложнившего положение "голубого топлива", цены на которое начали снижаться еще в прошлом году, а спрос — не поспевать за вводом новых проектов и слабеть от теплых зим. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в первом квартале 2020 года потребление газа в мире сократилось более чем на 3% и упадет по итогам года во всех секторах — в сумме на 5%, впервые за 10 лет.

Но предложение подстраиваться не спешит. По данным МЭА, в январе-марте объем торговли СПГ в мире вырос, и хотя импорт трубопроводного газа сократился, дисбаланс рынка усилился. Как сообщал в апреле "Новатэк", в первом квартале мировая торговля сжиженным природным газом увеличилась на 13% год к году, примерно до 101 миллиона тонн. И, судя по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака 25 мая, рост поставок СПГ и снижение из трубы продолжаются.

"Несмотря на резкое снижение спроса из-за вирусной пандемии основные страны-производители СПГ не стали снижать производство в попытке увеличить свои рыночные доли по аналогии с тем, как Россия и Саудовская Аравия нарастили поставки нефти после снятия ограничений ОПЕК+ в апреле", — отмечает в своем обзоре ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

ЗНАКОМАЯ КАРТИНА

Новак 25 мая также отметил усилившуюся конкуренцию поставщиков СПГ на основных рынках в условиях низких цен. Так, в Европе на споте голландского хаба TTF с начала года они упали примерно с 3,65 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) до 1,098 доллара на торгах субботы (около 134 и 40 долларов за тысячу кубов соответственно). Как пишет Сидоров, "на европейском рынке СПГ развязалась ценовая война, которая привела к резкому заполнению хранилищ и обвалу цен на газ в 3 раза". В Азии же индекс Platts JKM для ближайших поставок рухнул с 4 долларов за MMBtu в январе до 1,91 доллара в среду.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов подтверждает: борьба поставщиков СПГ существует, но от рынка нефти ситуация чуть отличается. "На рынке СПГ устойчивый профицит сформировался еще в четвертом квартале, что спровоцировало низкие цены в конце прошлого года — начале этого. С учетом теплой зимы в Европе, Северной Америке до драматического падения цен на нефть цены на газ были уже сильно ниже своих привычных значений", — сказал он.

В этих условиях поставщики СПГ продолжают выполнять свои долгосрочные контракты, говорит Громов, что теперь подводит к действительно знакомой ситуации — риску полного заполнения хранилищ. "Если на рынке нефти без сделки ОПЕК+ хранилища бы заполнились к концу мая полностью, то газовые хранилища в сегодняшней ситуации, нет же газовой ОПЕК, рискуют заполниться в июле-августе", — прогнозирует он.

Схожую оценку дают эксперты BofA: несмотря на переход от потребления угля к газу, снижение импорта трубопроводных поставок из России и собственной добычи, хранилища газа в Европе могут полностью заполниться в третьем квартале. Как только это произойдет, перенаправлять избыток поставок СПГ будет некуда, пишут они.

По данным агрегатора AGSI+, на 28 мая хранилища газа в Европе заполнены почти на 72%. В 2015-2018 годах на конец мая показатель составлял менее 40-50%, в 2019 году — около 60%. "В этой ситуации все производители СПГ понимают, что рано или поздно это окно продажи газа в 2020 году закроется. Поэтому они начинают бороться за этот рынок", — говорит Громов.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ

Сегодня производители СПГ пытаются вести максимально конкурентную борьбу друг с другом: предлагают скидки к долгосрочным контрактам, пытаются больше продать на споте. И предпочтительнее всего в таких условиях выглядит Катар, считает Громов. "У него на самом деле одна из самых низких себестоимостей СПГ плюс государственная поддержка. Поэтому в принципе катарцы готовы продавать СПГ фактически по любым ценам", — отмечает эксперт.

К слову, Катар и сам недавно подтвердил эту мысль. Так, госминистр энергетики и руководитель государственной нефтегазовой компании Qatar Petroleum Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что Катар выстоит период низких цен на газ и сейчас не рассматривает снижение производства. "На самом деле мы собираемся расширить его и даже производить больше, чем запланированные 126 миллионов тонн (СПГ) в год, если и когда это будет возможно", — говорил он.

Но не только Катар может похвастаться низкой себестоимостью производства, российский "Новатэк" также обладает таким преимуществом и делает его основой своей стратегии на глобальном рынке, говорил в апреле зампред правления компании Марк Джитвэй. А "если "Ямал СПГ" окажется за зоной рентабельности, государство не бросит эту компанию и также обеспечит ей возможность оставаться на рынке", полагает Громов.

Кто действительно может оказаться в проигравших, так это те страны, где СПГ-проекты ориентируются именно на рыночные условия. "То есть проекты США пострадают, проекты зарубежных транснациональных компаний типа Shell, ExxonMobil, например, в Африке, я думаю, что частично пострадают проекты в Австралии, которые еще не запущены", — отметил Громов.

Что же до "Газпрома", как и все, компания страдает от избытка предложения, но его позиции как ключевого поставщика газа в Европу вряд ли пошатнутся, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Кроме того, газ "Газпрома" более конкурентоспособен, чем тот же СПГ из США, с давлением которого сейчас по большей части и сталкиваются трубопроводные поставки в Европе.

ЛОВУШКА ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО СПГ

Кажется, что СПГ из США оказался в ловушке собственной экономики поставок. Как отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова, еще в начале года американские заводы работали на пике мощностей, но сейчас, когда спотовые цены в Европе и АТР даже ниже цены газа в США (чуть менее 70 долларов за тысячу кубов, 1,8 доллара за MMBtu), и с учетом затрат на сжижение (почти 100 долларов за тысячу кубов) и транспортировку (11-31 доллар), говорить о какой-либо положительной экономике таких поставок не приходится.

"Слабая экономика поставок становится причиной отмены плановых отгрузок. Так, в июле 2020 года ожидается отмена до 40 партий СПГ из США, что эквивалентно около 80% объемов, отгруженных из США в мае или порядка 2,8 миллиона тонн", — оценивает эксперт.

Возникает вопрос: чтобы улучшить экономику поставок, почему бы не отказаться от использования толлинговой схемы, которая активно применяется американскими проектами, по сути продающими услуги по сжижению? Но, по словам Колбиковой, такие вопросы не решаются одномоментно, в долгосрочных контрактах обычно предусмотрена периодичность пересмотра условий. "К тому же для американских заводов, которые не имеют интегрированных бизнес-цепочек, отказ от такой схемы является существенным риском", — заключает она.

ПЕРСПЕКТИВЫ

По прогнозу Колбиковой, до конца года 2020 года масштабных вводов новых СПГ-мощностей не будет, поэтому уровень напряженности на рынке по большей части будет зависеть от спроса и темпов заполнения газовых хранилищ. Тем не менее, она полагает, что в течение лета можно ожидать еще более радикальное снижение цен на газ и повышения их волатильности.

"Ситуация на рынке может начать улучшаться только ближе к отопительному сезону, когда спрос на газ начнет расти из-за сезонных факторов. Помочь должны и планируемые сокращения отбора американского СПГ, начиная с июня-июля, так как поставки в Европу сейчас нерентабельны. Но полностью рынок восстановится только через 3-5 лет", — считает Маринченко.

Громов также согласен, что низкие цены на мировом рынке СПГ продлятся как минимум два года. "То есть железно 2020-2021 годы, и, скорее всего, первая половина 2022 года тоже будет в низких ценах", — заключил эксперт.