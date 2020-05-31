КАРАКАС/БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая /ПРАЙМ/. Венесуэла, где стоимость бензина является самой низкой в мире, вводит на этот вид топлива новое ценообразование на бензин, он подорожает с 1 июня, следует из заявлений президента страны Николаса Мадуро.

Стоимость бензина на внутреннем рынке Венесуэлы благодаря правительственным субсидиям долгое время была одной из самых низких в мире, однако остановка значительной части НПЗ национальной компании PDVSA привела к необходимости импорта топлива из-за рубежа, в частности, из Ирана. Мадуро заявил, что правительство задействует план распределения бензина в стране, который включает пересмотр стоимости импортного топлива на внутреннем рынке.

Президент заявил, что бензин в стране будет субсидироваться. "Цена бензина с учетом субсидий будет составлять 5000 боливаров за литр (или 2,5 цента США), владельцы автомобилей смогут рассчитывать на 120 литров в месяц, мотоциклов – на 60 литров", — сказал Мадуро, его выступление транслировалось в Twitter. Свыше установленной квоты бензин будет оплачиваться по международным ценам.

Заправка общественного транспорта будет субсидироваться на 100% в течение 90 дней.

Начиная с понедельника, в стране 1,5 тысячи заправок будут готовы работать для обеспечения граждан бензином. Продажа пока буде вестись в привязке к регистрационному номеру: по понедельникам – если номер заканчивается на 1 и 2, по вторникам – если на 3 и 4, по средам – если на 5 и 6, по четвергам – если на 7 и 8, по пятницам – если на 9 и 0. В случае крайней необходимости гражданин может попросить заправку нарушить этот порядок.

В Венесуэле литр 95-го бензина раньше стоил 0,00006 боливаров, а 91-го 0,00001, что является символической платой за топливо, которое, согласно конституции, является достоянием народа как все недра и полезные ископаемые. Официальный курс доллара в стране составляет 195 тысяч боливаров за доллар.