МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Россия не имеет возражений по поводу переноса министерского заседания ОПЕК+ с 9-10 июня на 4 июня, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с позицией страны.

С предложением перенести заседание выступил ранее президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб, сообщил еще один источник агентства в организации. Как поясняло агентство S&P Global Platts, более раннее проведение встречи позволит участникам альянса сформировать программу поставок нефти на июль на основе принятого ими на заседании решения по сделке. Однако это решение не будет базироваться на независимых данных по анализу рынка и исполнению сделки, так как они еще не будут доступны.

Официально ОПЕК+ пока не приняла окончательного решения по данному вопросу.

По мере приближения заседаний ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей в сутки. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.