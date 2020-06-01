МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. "Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.

"Углеродный след En+ Group – один из самых низких среди производителей алюминия во всем мире, но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Несмотря на влияние кризиса, мы полны решимости продолжать наши инвестиции в возобновляемую энергетику и новые проекты по производству низкоуглеродного алюминия. Мы уже начали строительство малой ГЭС в Карелии, а к 2026 году инвестиции в нашу программу модернизации "Новая энергия" составят 21 миллиард рублей", — отметил он.

Кроме того, En+ в ближайшие 4 года планирует инвестировать более 624 миллионов долларов на реализацию экологической программы модернизации своих алюминиевых заводов и предприятий по переработке глинозема, добавил глава компании.

"Как и изменение климата, воздействие вируса распространилось по всему миру, и для борьбы с пандемиями и климатическими рисками требуется радикальная смена парадигмы, необходимая для создания долгосрочных и устойчивых систем…. Россия уже встала на путь обновления законодательства в части борьбы с изменениями климата. En+ Group поддерживает новый законопроект о государственном регулировании выбросов парниковых газов, особенно в сфере сокращения эмиссий и их поглощения: это позволит создать прозрачное регулирование еще до вступления в силу положений Парижского соглашения по климату", — сказал он.

Для примера лорд Баркер выбрал гидроэнергетику. "Строительство новых ГЭС снизит углеродный след страны, создаст тысячи рабочих мест, повысит экспортный потенциал российских технологий и снизит цены для потребителей в среднесрочной перспективе, что дополнительно простимулирует экономический рост. Важно отметить, что строительство новых крупных гидроэлектростанций может быть достигнуто при минимальной государственной поддержке, размер которой несопоставим с потенциальным мультипликативным эффектом", — подчеркнул он.

"Краткосрочные глобальные приоритеты, совершенно справедливо, направлены на борьбу с коронавирусом, но мир не может позволить себе забыть о долгосрочных целях. COVID-19 продемонстрировал уязвимость мировой экономики перед системными рисками. Безусловно, пандемия застала целые отрасли врасплох. Но использовать такой же предлог для отказа от борьбы с изменениями климата – недопустимо", — заключил лорд Баркер.