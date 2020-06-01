МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" экспортировала в мае 13,73 миллиона тонн российской нефти, что почти на 15% меньше аналогичного показателя за май прошлого года, который составлял 16,14 миллиона тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"В компании подведены предварительные итоги поставок за май 2020 года. На российские НПЗ поставлено 19,66 миллиона тонн нефти (в мае 2019 года – 19,1 миллиона тонн). На экспорт отгружено 16,5 миллиона тонн нефти (в мае 2019 года – 18,8 миллиона тонн), из этого объема нефть России — 13,73 миллиона тонн (в мае 2019 года — 16,14 миллиона тонн)", — сказал он.