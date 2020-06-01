МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая Qatar Petroleum (QP) договорилась с компаниями Южной Кореи о резервировании мощностей для строительства более 100 танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), контракты оцениваются суммой свыше 70 миллиардов катарских риалов (около 19,2 миллиарда долларов), об этом говорится в релизе компании.

"Qatar Petroleum заключила сегодня три соглашения о резервировании мощностей строительства танкеров для СПГ в Республике Корея, которые будут использованы для обеспечения будущих потребностей флота перевозчиков СПГ Qatar Petroleum", — говорится в сообщении. Программа строительства более 100 таких танкеров за 19,2 миллиарда долларов стала крупнейшей в своем роде в истории отрасли, также заявила QP.

Согласно заключенным договорам, корейские Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI) зарезервируют значительную часть своих мощностей для Qatar Petroleum до 2027 года включительно. Необходимость расширения флота танкеров для перевозки СПГ связана в том числе с расширением "Северного" месторождения и проектов в США, отмечает компания.

QP контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. В апреле компания также договорилась о резервировании мощностей в Китае для строительства таких танкеров на сумму более чем в 11 миллиардов катарских риалов (3 миллиарда долларов).

Катар — ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 года он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку "Северного" месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть гигантского месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.

В настоящее время Катар располагает мощностями для производства 77 миллионов тонн СПГ в год и планирует увеличить их к 2024 году до 110 миллионов тонн. А в конце прошлого года QP объявила о решении увеличить производство СПГ более чем на 60% — до 126 миллионов тонн в год — к 2027 году.