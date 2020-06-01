БРЮССЕЛЬ, 1 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Поставки сжиженного природного газа в страны Евросоюза из США вряд ли полностью прекратятся на фоне пандемии COVID-19, так как достаточно большие объемы законтрактованы на долгий срок, сказала РИА Новости старший аналитик по газу Refinitiv Марина Цыганкова.

В мае общие объемы поставок СПГ из Соединенных Штатов не снизились. Однако видно, что часть объемов была направлена в Азию, а не в Европу, отметила она.

С июня, согласно ее ожиданиям, поставки сжиженного газа из США должны резко снизиться. Ожидается, что в июне в США будет произведено СПГ на 20-25 танкеров меньше, еще большее сокращение ожидается в июле, сказала эксперт.

"Вместе с тем, поставки из США вряд ли полностью прекратятся, так как достаточно большие объемы законтрактованы на долгий срок", — отметила Цыганкова.

На рынке сжиженного природного газа развязалась борьба, в которой поставщики пытаются удержать позиции в условиях рекордно низких цен и слабого спроса, Россия выстоять, вероятно, сможет, а вот в аутсайдерах останутся наименее эффективные игроки, например, США, транснациональные компании и даже, возможно, Австралия, говорили ранее опрошенные РИА Новости эксперты.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в первом квартале 2020 года потребление газа в мире сократилось более чем на 3% и упадет по итогам года во всех секторах — в сумме на 5%, впервые за 10 лет.