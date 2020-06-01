МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Программа газификации России в течение 10 лет может обойтись в 1,7-2 триллиона рублей, или 170-200 миллиардов рублей в год, из которых в бюджете "Газпрома" заложены 70-80 миллиардов, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Мы оценивали совместно с "Газпромом" программу газификации на следующие десять лет, и цифры, которые там называются, по разным оценкам, — от до 1,7 до 2 триллионов рублей. Это 170-200 миллиардов рублей в год, из которых сейчас у "Газпрома" в бюджета фактически имеются 70-80 миллиардов", — сказал он в ходе круглого стола по теме газификации, организованного Советом Федерации.

Сорокин заметил, что на данный момент существует "очень большой пробел в финансировании этой программы". "Нужно смотреть на возможности использования тарифных источников", — отметил он.

В начале марта в презентации министра энергетики РФ Александра Новака сообщалось, что необходимые затраты на газификацию России до 2030 года, по данным "Газпрома", оцениваются в 1,921 триллиона рублей.

При этом затраты на строительство внутрипоселковых сетей оценивались в 779 миллиардов рублей, на строительство газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых сетей — 637 миллиардов рублей, на реконструкцию газораспределительных систем — 505 миллиардов рублей.