КИЕВ, 1 июн /ПРАЙМ/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил необходимость принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электрической энергии и недопущения манипуляций на нем, сообщила в понедельник пресс-служба Совета.

Ранее кабмин Украины под председательством премьера Дениса Шмыгаля создал антикризисный энергетический штаб. При этом и.о. главы министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец заявляла, что Украина переживает один из крупнейших за всю историю страны энергетических кризисов, выход из которого является вопросом национальной безопасности.

Как отметили в СНБО, участники заседания обсудили проблемные вопросы функционирования рынка электрической энергии, меры для сбалансирования его работы и недопущения возникновения и углубления кризисных ситуаций на нем. "Алексей Данилов отметил необходимость принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электрической энергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения государства", — сообщается на сайте СНБО.

По результатам заседания принято решение "обобщить высказанные предложения и в трехдневный срок подать секретарю СНБО Украины план конкретных мер по преодолению проблемных вопросов на рынке электрической энергии для доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому".

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" по той же причине.