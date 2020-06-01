МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток 2", теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФу), сообщает газета РБК со ссылкой на данные выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.

Согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц "Газпрома", по состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу "Газпром". По данным ЕГРЮЛ, учредители фонда — "Газпром теплоэнерго" с долей 51% и "Газпром межрегионгаз Самара" с долей 49%. Эти компании, в свою очередь, входят в "Газпром межрегионгаз". Уставный капитал фонда составляет 123 миллиона рублей, его основная деятельность — аренда и управление недвижимым имуществом. В конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

Как пояснил газете управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, если было решено сделать собственником судна СТИФ, значит, возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными, вместе с тем, под санкции может попасть само судно. Источник в самом "Газпроме" сообщил изданию, что "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".

"Газпром" приобрел "Академик Черский" в 2015 году. С 2016 года судно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота", а информация о трубоукладчике находилась на сайте компании по крайней мере до февраля 2020 года, уточняет издание.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Академика Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока 2". Трубоукладчик в начале мая прибыл в немецкий порт Мукран — логистическую базу газопровода.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.