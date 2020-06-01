МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. "Новатэк" рассчитывает произвести 19,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) по итогам 2020 года, что на 5% выше результата прошлого года, при этом далее планируется увеличить этот показатель до 26 миллионов тонн в 2023 году, до 38 миллионов в 2024 году, 44 миллионов в 2026 году и 57-70 миллионов тонн в год в 2027-2030 годах, сообщается в материалах компании.

В 2019 году компания произвела 18,6 миллиона тонн СПГ, уточняется в материалах.