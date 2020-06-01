Добавлен контекст и данные о проекте (после второго абзаца).

МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. "Новатэк" перенес запуск "Обского СПГ" в ЯНАО на 2024 год, тогда как ранее планировалось запустить первую линию в конце 2022-го — начале 2023 года, следует из материалов компании.

Как указывается в материалах, полный запуск завода, в рамках которого будут построены две производственные линии мощностью 2,5 миллиона тонн каждая, запланирован на 2024-2025 годы.

В конце апреля зампред правления компании Марк Джитвэй сообщил, что "Новатэк" в текущих условиях рынка рассматривает вариант отсрочки принятия окончательного инвестиционного решения по проекту "Обский СПГ", но на долгосрочные планы это не повлияет. Он отмечал, что в этом случае запуск проекта будет осуществлен в 2024 году. Вопрос планировалось рассмотреть в ближайшие несколько месяцев.

"Новатэк" планирует пилотный проект на основе собственной технологии сжижения "Арктический каскад" — завод "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта. Его ресурсной базой должны стать месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское. В рамках проекта было решено построить две технологические линии на 2,5 миллиона тонн каждая (5 миллионов тонн СПГ в год).

Вторую линию завода ранее планировалось запустить через шесть-девять месяцев после первой.