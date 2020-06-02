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МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. "Новатэк" рассчитывает произвести 19,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) по итогам 2020 года, что на 5% выше результата прошлого года, при этом далее планируется увеличить этот показатель до 26 миллионов тонн в 2023 году, до 38 миллионов в 2024 году, 44 миллионов в 2026 году и 57-70 миллионов тонн в год в 2027-2030 годах, сообщается в материалах компании.

В 2019 году компания произвела 18,6 миллиона тонн СПГ, уточняется в материалах. Прошлый год стал первым, когда все три линии завода "Ямал СПГ" компании "Новатэк" и ее иностранных партнеров работали все 12 месяцев. Кроме того, весной 2019 года был запущен среднетоннажный проект "Новатэка" и Газпромбанка — завод "Криогаз-Высоцк", мощность которого составляет 660 миллионов тонн в год.

Как и прежде, компания ожидает запуска четвертой линии "Ямала СПГ" в 2020 году, которая увеличит производственные мощности компании почти на 1 миллион тонн. Компания также сохраняет планы по запуску своих перегрузочных СПГ-комплексов — терминалов для перевалки сжиженного природного газа на Камчатке и в Мурманске — в 2022 году.

Однако, теперь в 2023 году "Новатэк" планирует запуск только первой линии "Арктик СПГ 2" мощностью 6,6 миллиона тонн, тогда как ранее в этом же году ожидался запуск и "Обского СПГ", способного производить 5 миллионов тонн. Последний теперь ожидается к запуску в 2024 году, как и вторая линия завода "Арктик СПГ 2", планы по которой сохранились. Планы по запуску третьей линии "Арктик СПГ 2" в 2026 году также остались без изменений.

В период 2027-2030 годов компания, как и прежде, планирует производство СПГ в 57-70 миллионов тонн, что предполагает запуск 3-5 линий по сжижению природного газа, включая "Арктик СПГ 1" (планируются три линии общим объемом 19,8 миллиона тонн).