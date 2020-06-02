МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Мировой спрос на сжиженный природный газ в первые пять месяцев 2020 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 161 миллиона тонн, следует из материалов "Новатэка" со ссылкой на данные аналитической компании IHS Markit.

В январе-мае 2019 года спрос на СПГ в мире составлял 148 миллионов тонн, указывается в материалах.

При этом в апреле "Новатэк" говорил, что спрос на СПГ в мире в первом квартале вырос на 13%, до примерно до 101 миллиона тонн. Таким образом, несмотря на позитивную динамику показателя в условиях кризиса COVID-19, темпы роста спроса по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года замедлились.

В то же время, компания указывает, что импорт СПГ в отчетном периоде увеличился в Южной Корее (на 2,7 миллиона тонн), Турции (2,3 миллиона тонн), Индии (1,9 миллиона тонн), Великобритании (1,8 миллиона тонн), Китае (1,4 миллиона тонн), Испании (1,3 миллиона тонн), Бельгии (1,3 миллиона тонн), Тайване (0,6 миллиона тонн), Франции (0,5 миллиона тонн) и других странах (1,4 миллиона тонн). Однако показатель сократился в Японии (на 1,3 миллиона тонн).

"Несмотря на ограничения в связи с пандемией, рост импорта СПГ в Китай составил 6% год к году", — отмечается в материале.