МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Проект "Криогаз-Высоцк", среднетоннажный СПГ-комплекс "Новатэка" и Газпромбанка, в первом квартале 2020 года отгрузил около 112 тысяч тонн сжиженного природного газа, произведенного на площадке завода, говорится в материалах "Новатэка".

"Двадцать шесть поставок танкерами и 195 грузовыми автомобилями в первом квартале 2020 года", — указывается в материале количество осуществленных в первом квартале с комплекса отгрузок. Отмечается, что в сумме это составляет 112 тысяч тонн.

"Криогаз-Высоцк" (51% у "Новатэка", 48,9% у Газпромбанка) расположен в порту Высоцк Балтийского моря в Ленинградской области. В марте 2019 года была запущена первая производственная линия завода на 660 тысяч тонн СПГ в год, рассматривается строительство второй линии на 1,14 миллиона тонн. Инфраструктура проекта также включает в себя резервуар хранения СПГ на 42 тысячи кубометров и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тысяч кубометров.